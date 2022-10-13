Солистка детского хора Роза Агишева была одной из любимиц Иосифа Кобзона

Роза Агишева рано прославилась как актриса и певица в хоре, и смогла даже привлечь внимание эстрадной звезды Иосифа Кобзона.

Роза Агишева родилась в самой обычной семье, но в девятилетнем возрасте судьба неожиданно подарила девочке шанс прославиться на всю страну, когда она сыграла в фильме Чудак из 5-го Б. Кроме этого, у Розы был прекрасный голос: она пела в Большом детском хоре. А это был коллектив, который участвовал во всех значительных концертах.

Именно там ее и заприметил режиссер фильма, и предложил сыграть роль первоклассницы Нины Морозовой. Окружение и публика нередко называли Розу Агишеву любимицей Иосифа Кобзона, но сама Роза, которой на сегодняшний день уже исполнилось пятьдесят семь лет, говорит, что в этих словах много преувеличения.

Слухи об этом появились после того, как на одном из концертов, где выступал и детский хор, и пел Иосиф Давыдович, он настолько впечатлился благозвучием голосов детей, что на эмоциях взял маленькую Розу на руки, и продолжал петь свою программу.

Роза Иматьевна признается, что так позитивно вел себя с детьми не только Иосиф Кобзон, но и многие другие артисты. Например, Муслим Магомаев любил угощать маленьких артистов пирожными, детей старались развлекать, возили в зоопарк, на пляж, кормили в ресторанах, покупали мороженое.

А вот работать с Татьяной Пельтцер Розе было не слишком комфортно. Вне кадра женщина была достаточно холодна, и старалась лишний раз не общаться с детьми. Не сложилось у нее дружбы и с Андреем Войновским, который сыграл в фильме Борю Збандуто, поскольку он был старше Розы на пять лет, а для детского возраста это много.

Роза Агишева еще снялась, будучи ребенком, в фильме Меняю собаку на паровоз, и повзрослев проходила пробы для картины Вам и не снилось, но роль в итоге получила Татьяна Аксюта. Но настоящей актрисой она не стала, о чем говорит совершенно спокойно, считая, что у нее подлинного актерского таланта и не было.

Роза Агишева выучилась на педагога и работала по специальности, потом еще трудилась в детском центре до самого выхода на пенсию. Роза Иматьевна замужем за Валерием Калашниковым вот уже тридцать восемь лет, у них есть тридцатипятилетний сын Руслан, который подарил родителям троих внучек Яну, Асю и Алису.

Роза Агишева, а по фамилии мужа уже Калашникова с удовольствием посвящает время воспитанию внучек, и, вспоминая себя в их нежном возрасте, высказывается с сожалением о том, что того самого советского детства, о котором может поностальгировать бабушка, у ее любимых девочек не было.