Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского земляного червяка длиной около метра

Люди, не являющиеся поклонниками разных ползучих тварей, включая червяков, наверняка не оценили бы находку 9-летнего Барнаби Домигана.

Играя в саду с братьями и сёстрами, юный житель Крайстчерча (Новая Зеландия) обнаружил гигантского земляного червя.

Родители Барнаби, которые сфотографировали сына и его гротескную добычу, рассказали, что не измеряли червяка, но его длина равнялась примерно метру.

Мальчик очень хотел оставить чудесного червяка себе, но мама и папа абсолютно не прониклись восторгом при мысли о таком домашнем питомце.

Им удалось убедить сына, чтобы он положил живое создание туда, где нашёл его — червю на воле будет лучше.