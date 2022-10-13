Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского земляного червяка длиной около метра
2022-10-13
11:55
Люди, не являющиеся поклонниками разных ползучих тварей, включая червяков, наверняка не оценили бы находку 9-летнего Барнаби Домигана.
Играя в саду с братьями и сёстрами, юный житель Крайстчерча (Новая Зеландия) обнаружил гигантского земляного червя.
Родители Барнаби, которые сфотографировали сына и его гротескную добычу, рассказали, что не измеряли червяка, но его длина равнялась примерно метру.
Мальчик очень хотел оставить чудесного червяка себе, но мама и папа абсолютно не прониклись восторгом при мысли о таком домашнем питомце.
Им удалось убедить сына, чтобы он положил живое создание туда, где нашёл его — червю на воле будет лучше.
Опубликовано: Антон Райт
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