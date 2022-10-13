Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе
2022-10-13
12:14
Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ГА ООН по непризнанию результатов референдумов в Донбассе.
13 октябри РИА Новости сообщили, что в числе стран проголосовавших за резолюцию Генассамблеи ООН, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России оказались Венгрия и Сербия. Также этот документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия и Науру, отмечает агентство. США, Великобритания, Украина и страны Прибалтики проголосовали за резолюцию.
Против проголосовали пять государств Российская Федерация, Беларусь, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 40 стран участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.
Опубликовано: Елена Калиновская
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