Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ООН против референдумов в Донбассе

Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ГА ООН по непризнанию результатов референдумов в Донбассе.

13 октябри РИА Новости сообщили, что в числе стран проголосовавших за резолюцию Генассамблеи ООН, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России оказались Венгрия и Сербия. Также этот документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия и Науру, отмечает агентство. США, Великобритания, Украина и страны Прибалтики проголосовали за резолюцию.

Против проголосовали пять государств Российская Федерация, Беларусь, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 40 стран участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.