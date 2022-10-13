Baza: в российском Белгороде часть ракеты упала на жилую многоэтажку

По сообщению Telegram-канала Baza со ссылкой на очевидцев, в четверг 13 октября 2022 года, в российском городе Белгород часть ракеты упала на жилую многоэтажку.

13 октября 2022 года часть ракеты упала на жилую многоэтажку в российском городе Белгород. Инцидент произошел по улице Губкина во время работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Падение частей (обломков) ракеты пришлось на верхние этажи жилого здания. По данным очевидцев, на месте работают спасатели и специальные службы Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет. Очевидны говорят о клубах дыма и возможном пожаре, однако подтверждений от официальных источников по поводу пожара также нет.

По предварительным данным в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако откуда летела ракета не сообщается. Средства противовоздушной обороны сбили снаряд, часть которого упала на жилой дом.