Авторитетное финансовое издание The Economist сообщает, что британское правительство признает укрепление российской экономики, несмотря на введенные санкции.

В то время как Европа начинает впадать в глубокую рецессию, экономическая ситуация в России показывает значительное улучшение. Индикаторы текущей активности показывают, что российские позиции выше, чем позиции крупных европейских государств.

Кроме того, индикаторы потребительских расходов показывают, что траты населения выросли после объявления о частичной мобилизации. Это показывает, что российское население располагает свободными средствами. Восстанавливается и объем автомобильной промышленности, который несколько месяцев назад упал практически до нуля.

Ежемесячный импорт товаров в Россию по данным за сентябрь 2022 года в долларовом эквиваленте превысил уровень прошлого года за аналогичный период. Тем не менее, в долгосрочных экономических перспективах, санкции действительно подрывают экономическую активность России.

Аналитики считают, что блокировка девятой по величине экономики мира к иностранным технологиям и экспертному потенциалу, сокращает потенциал роста России практически вдвое. Более того, уровень добычи нефти и газа уже сегодня стал примерно на 3% ниже, чем до начала специальной военной операции и может упасть еще сильнее.