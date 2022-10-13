Гладков: ВСУ обстреляли жилые дома и школу в Белгороде

Украинские войска нанесли ракетные удары по жилым районам российского города Белгород.

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины вновь обстреляли регион.

Как заявил Гладков, ракеты и снаряды украинских военных попали по самому Белгороду, причем по его гражданским кварталам.

Так, был поврежден жилой дом. Некоторые ракеты упали на территории одного из детских садов.

"Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина", - заявил Гладков.