Гладков: ВСУ обстреляли жилые дома и школу в Белгороде
2022-10-13
13:10
Украинские войска нанесли ракетные удары по жилым районам российского города Белгород.
Глава Белгородской области Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины вновь обстреляли регион.
Как заявил Гладков, ракеты и снаряды украинских военных попали по самому Белгороду, причем по его гражданским кварталам.
Так, был поврежден жилой дом. Некоторые ракеты упали на территории одного из детских садов.
"Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина", - заявил Гладков.
Опубликовано: Николай Скира
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