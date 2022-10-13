The Times: Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности для ЗРК NASAMS

Авторитетное издание The Times сообщает, что британское правительство приняло решение о поставках в Украину ракет средней дальности для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Согласно заявлению главы Министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, ракеты средней дальности для ЗРК NASAMS классифицируются как «срочная поставка» Украине. Такие меры вызваны массированными ракетными ударами по украинской территории со стороны России.

The Times отмечает, что правительство США также намерено поставить Украины два зенитно-ракетных комплекса NASAMS до конца 2022 года. Кроме того, еще шесть комплексов США обещают прислать Украине дополнительно, однако о сроках поставки ничего не говориться.

Новый пакет военной и финансовой помощи украинской стороне обсуждался на встречи министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с Генеральным секретарем НАТО Пенсом Столтенбергом в Брюсселе 12 октября 2022 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что «увидела признак украинского успеха» в российских ракетных ударах по Киеву. Трасс добавила, что Великобритания продолжит поддержку Украины и украинского лидера Владимира Зеленского.