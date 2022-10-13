ВСУ обстреляли больницу в Донецке

2022-10-13

13:40

Украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в Куйбышевском районе Донецка.

Сегодня днем в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Куйбышевском районе. По данным штаба, под удар попала больница №21 на Кремлевском проспекте. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

11 октября сообщалось о взрыве в центре Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, город подвергся обстрелу украинских войск. Очевидцы сообщают, что снаряды падали недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.

Опубликовано: Елена Калиновская







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