ВСУ обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в Куйбышевском районе Донецка.

Сегодня днем в своем Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Куйбышевском районе. По данным штаба, под удар попала больница №21 на Кремлевском проспекте. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

11 октября сообщалось о взрыве в центре Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, город подвергся обстрелу украинских войск. Очевидцы сообщают, что снаряды падали недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.