Боррель: Евросоюз даст мощный военный ответ на ядерный удар по Украине

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о неядерном ответе в случае ядерной атаки России.

13 октября по сообщениям ТАСС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае использования Россией ядерного вооружения по территории Украины Европейский Союз обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. Глава евро дипломатии Боррель уточняет, что военный ответ со стороны Североатлантического альянса, Евросоюза и Соединенных Штатов будет достаточно мощным, что приведет к уничтожению российской армии.

Ранее Дмитрий Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении киевского режима. Медведев утверждает,что для НАТО их безопасность важнее судьбы Украины.