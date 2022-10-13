Боррель: Евросоюз даст мощный военный ответ на ядерный удар по Украине
2022-10-13
15:15
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о неядерном ответе в случае ядерной атаки России.
13 октября по сообщениям ТАСС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в случае использования Россией ядерного вооружения по территории Украины Европейский Союз обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. Глава евро дипломатии Боррель уточняет, что военный ответ со стороны Североатлантического альянса, Евросоюза и Соединенных Штатов будет достаточно мощным, что приведет к уничтожению российской армии.
Ранее Дмитрий Медведев сказал, что Запад не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие в отношении киевского режима. Медведев утверждает,что для НАТО их безопасность важнее судьбы Украины.
Опубликовано: Елена Калиновская
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