Минобороны: 20 российских военнопленных вернулись домой
2022-10-13
15:48
Минобороны договорилось с Украиной о возвращении 20 пленных военнослужащих.
13 октября РИА Новости сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации. Военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.
22 сентября Минобороны России сообщало, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. Все они были доставлены на территорию РФ и находятся в медицинских учреждениях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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