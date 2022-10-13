Минобороны: 20 российских военнопленных вернулись домой

Минобороны договорилось с Украиной о возвращении 20 пленных военнослужащих.

13 октября РИА Новости сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации. Военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медучреждения для лечения и реабилитации.

22 сентября Минобороны России сообщало, что в результате тяжелых переговоров с территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. Все они были доставлены на территорию РФ и находятся в медицинских учреждениях.