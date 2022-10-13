Орбакайте выложила фото, подтверждающее, что ее младший сын Дени Байсаров остается в России
2022-10-13
16:28
До недавнего времени о младшем сыне певицы ничего не было известно, а старший недавно своим ходом пересек границу с Эстонией.
Певица Алла Пугачева в последнее время остается одной из наиболее обсуждаемых в России персон. Общественность держит в фокусе внимания и родственников знаменитости, сообщает Рамблер.
Примадонна, как известно, в конце сентября с детьми улетела в Израиль. А дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, несмотря на то, что живет на две страны - США и Россию - осталась в Москве.
После начала частичной мобилизации общественность обратила внимание на сыновей певицы — Дени Байсарова и Никиту Преснякова. Как сообщалось ранее, старший сын артистки своим ходом пересек границу с Эстоний.
А вот о младшем до недавнего времени ничего не было известно. И Кристина Орбакайте сегодня выложила в соцсетях фото, где она вместе с Дени.
Тем самым звезда дала понять, что Дени Байсаров не уезжал из России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
Эрдоган и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Анкаре
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Шахназаров сообщил о деструктивном воздействии Пугачёвой на российский шоу-бизнес
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью