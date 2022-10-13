Орбакайте выложила фото, подтверждающее, что ее младший сын Дени Байсаров остается в России

До недавнего времени о младшем сыне певицы ничего не было известно, а старший недавно своим ходом пересек границу с Эстонией.

Певица Алла Пугачева в последнее время остается одной из наиболее обсуждаемых в России персон. Общественность держит в фокусе внимания и родственников знаменитости, сообщает Рамблер.

Примадонна, как известно, в конце сентября с детьми улетела в Израиль. А дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, несмотря на то, что живет на две страны - США и Россию - осталась в Москве.

После начала частичной мобилизации общественность обратила внимание на сыновей певицы — Дени Байсарова и Никиту Преснякова. Как сообщалось ранее, старший сын артистки своим ходом пересек границу с Эстоний.

А вот о младшем до недавнего времени ничего не было известно. И Кристина Орбакайте сегодня выложила в соцсетях фото, где она вместе с Дени.

Тем самым звезда дала понять, что Дени Байсаров не уезжал из России.