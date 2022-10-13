Хранение яблок в домашних условиях: что делать, чтобы они долго оставались свежими

Вопреки распространенному мнению, что яблоко - выносливый фрукт, с ним нужно обращаться очень осторожно. Особенно после сбора урожая, когда он больше всего подвержен повреждениям и отдаче.

Когда яблоко сорвано с дерева, оно такое же нежное, как персик или клубника, за которым необходимо тщательно ухаживать, чтобы оно созрело и приобрело должный вкус.

Оптимальные условия хранения яблок в домашних условиях:

Температура - предпочтительно от 1 до 4ºC;

- предпочтительно от 1 до 4ºC; Влажность воздуха - сухой воздух ускорит старение плодов, которые быстро утомятся. Предотвратить это можно, поставив рядом с ящиками емкости с водой;

- сухой воздух ускорит старение плодов, которые быстро утомятся. Предотвратить это можно, поставив рядом с ящиками емкости с водой; Постоянная подача свежего воздуха - это условие можно выполнить через слегка откинутое окно. Воздухообмен необходим для удаления этилена, выделяемого фруктом.

Яблоки следует хранить в деревянных ящиках вместимостью около 15 кг.

Однако, если в нашем распоряжении нет таких контейнеров, мы можем использовать коробки. Не забудьте накрыть дно коробки газетами, желательно двойным слоем, прежде чем класть фрукты в коробку.

Конечно, яблоки тоже часто заранее застилают газетами. В результате под верхней крышкой газет накапливается углекислый газ, что дополнительно тормозит процесс созревания плодов.

Для того, чтобы сохранить яблоки на зиму за их здоровьем также следует должным образом следить. Яблоки - очень скоропортящиеся фрукты.

Необходимо следить за тем, чтобы хранящиеся яблоки не проявляли симптомов некоторых болезней.



Если вы заметили зараженный фрукт, немедленно удалите его.

Заражение яблок болезнями накопления происходит уже во время сбора урожая или во время роста яблок на деревьях, поэтому так важно следить за их здоровьем при хранении.

Лучший способ предотвратить это заболевание - это предварительно опрыскать фрукты в саду, например, биологическим агентом.

Мы также должны не забывать аккуратно собирать яблоки с деревьев и складывать их в ящики, чтобы не повредить их и не повредить кожицу. Сбор урожая лучше проводить в засушливый день, в хорошую погоду.