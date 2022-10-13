Актер фильма «След» Георгий Тесля-Герасимов оставил работу в кино и пошел служить в милицию ДНР
2022-10-13
17:44
Актер уехал на передовую снимать документальное кино, а в итоге решил помогать соотечественникам.
Георгий Тесля-Герасимов известен многим по роли майора Константина Лисицына в сериале «След». Зрители с упоением следили за жизнью и работой его героя - хладнокровного и рассудительного оперативника с боевым прошлым на протяжении 15 лет.
А в 2022 году артист перестал сниматься. После 24 февраля Георгий решил реализовать личный проект и снять документальное кино о спецоперации. Пробыв на фронте 4 месяца, Тесля-Герасимов вернулся в Москву. Но с сентября опять - на передовой.
Актер надеется, что сможет не только реализовать свои планы, но и помочь родине.
«Карьера у меня складывается неплохо. Я ведь еще и военный режиссер и военный корреспондент. Сюда прибыл в марте, чтобы снимать документальное кино с художественными вставками. Проработал здесь с апреля по июль. А теперь, как вольный художник, решил приехать снова», — поделился с Телеграм-каналом "Абзац" новостями своей жизни Георгий.
Актер признался, что решение им принято осознанно, он долго не раздумывал. И сделал это в результате общения с командирами, бойцами и жителями Донбасса. Георгий служит добровольцем в Народной милиции ДНР и параллельно творит для поднятия боевого духа россиян.
«Защищая нашу землю, пытаюсь включать и ''оружие творческое''. Пишу сценарий, уже написал три песни, которые скоро здесь услышат. У меня несколько задач, которые попытаюсь воплотить в жизнь», — рассказал Тесля-Герасимов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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