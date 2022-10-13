Дьявольски виртуозный скрипач Никколо Паганини порождал множество слухов
2022-10-13
18:02
Никколо Паганини – культовый скрипач-виртуоз, который своими длинными пальцами мог сыграть три октавы на четырёх струнах.
Его мастерство остаётся чем-то неслыханным по прошествии столетий, и многие подозревают, что успех был обусловлен далеко не только его физиологическими особенностями и упорством...
Своей игрой Паганини сводил с ума публику и, в частности, девушек.
Даже поговаривали, что он ловил души молодых женщин и заточал внутри своей скрипки! Хотя как именно он это делал, никто так и не объяснил. А однажды один из зрителей утверждал, что видел, как дьявольская рука управляет скрипачом...
Да уж, слухи пробуждают бурную фантазию.
А вот, Джузеппе Тартини не просто повстречал дьявола, но и сочинил с ним будущую классику! К слову: их сотрудничество произошло прямо во сне, что уже звучит крайне экстраординарно.
Конечно, культовую «Дьявольскую трель», приснившуюся ему, можно было бы списать на бурную фантазию композитора. Но это было бы слишком просто и неинтересно.
Есть и в нашей истории подобные случаи:
Ненавистники рок-н-ролла решили сыграть по-крупному, когда обвинили в связи с Сатаной целую группу.
Когда The Rolling Stones выпустили свой культовый хит «Sympathy for the Devil», сомнений у консервативной публики не осталось никаких: эти парни давно остались без своих душ!
Кто-то называл их агентами Люцифера, а были и те, кто считал их самих эдаким «дьяволом в образе группы, который пришёл, чтобы поработить умы молодёжи».
Примечательно и то, что во время исполнения «Sympathy for the Devil» на концерте Stones трагически погиб подросток.
Это лишь укрепило безумные гипотезы и теории заговора.
Опубликовано: Игнат Ветров
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