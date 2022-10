Дьявольски виртуозный скрипач Никколо Паганини порождал множество слухов

Никколо Паганини – культовый скрипач-виртуоз, который своими длинными пальцами мог сыграть три октавы на четырёх струнах.

Его мастерство остаётся чем-то неслыханным по прошествии столетий, и многие подозревают, что успех был обусловлен далеко не только его физиологическими особенностями и упорством...

Своей игрой Паганини сводил с ума публику и, в частности, девушек.

Даже поговаривали, что он ловил души молодых женщин и заточал внутри своей скрипки! Хотя как именно он это делал, никто так и не объяснил. А однажды один из зрителей утверждал, что видел, как дьявольская рука управляет скрипачом...

Да уж, слухи пробуждают бурную фантазию.

А вот, Джузеппе Тартини не просто повстречал дьявола, но и сочинил с ним будущую классику! К слову: их сотрудничество произошло прямо во сне, что уже звучит крайне экстраординарно.

Конечно, культовую «Дьявольскую трель», приснившуюся ему, можно было бы списать на бурную фантазию композитора. Но это было бы слишком просто и неинтересно.

Есть и в нашей истории подобные случаи:

Ненавистники рок-н-ролла решили сыграть по-крупному, когда обвинили в связи с Сатаной целую группу.

Когда The Rolling Stones выпустили свой культовый хит «Sympathy for the Devil», сомнений у консервативной публики не осталось никаких: эти парни давно остались без своих душ!

Кто-то называл их агентами Люцифера, а были и те, кто считал их самих эдаким «дьяволом в образе группы, который пришёл, чтобы поработить умы молодёжи».

Примечательно и то, что во время исполнения «Sympathy for the Devil» на концерте Stones трагически погиб подросток.

Это лишь укрепило безумные гипотезы и теории заговора.