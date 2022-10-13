ВС РФ сбили два украинских самолета под Полтавой, один из них - бомбардировщик Су-24М
2022-10-13
18:09
Украинские ВВС подтвердили, что потеряли два самолета под Полтавой. Согласно их заявлению, один из них разбился вскоре после обстрела. О последнем известно немного, сообщает агентсво УНИАН.
Оба события произошли в Полтавской области в течение последних двух дней. Первый самолет разбился 11 октября, второй — 12 октября под Миргородом Полтавской области. Гражданские лица в результате событий не пострадали.
Известно, что одна из машин — Су-24М, которые поддерживали наступательные действия на восточном направлении. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что в бомбардировщик попала ракета.
Как сообщается, сама ракета не вызвала немедленного разрушения машины. Однако повреждения были настолько обширными, что пилоты решили вернуться на базу. Однако, в итоге, самолет разбился. Один из двух пилотов не выжил при попытке катапультирования.
ВВС не уточнили, какого типа был второй самолет, разбившийся в том же районе. Ни точных обстоятельств происшествия, ни сведений о возможных пострадавших не приводитсся.
Су-24 — советский фронтовой бомбардировщик, способный действовать в любых погодных условиях. Он также может нести тактическое ядерное оружие.
Версия с пометкой "М" представляет собой машину этого типа с улучшенной системой навигации и наведения.
Опубликовано: Николай Скира
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