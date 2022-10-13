Найдена песня Face It Alone, записанная Queen при участии Фредди Меркьюри
2022-10-13
18:26
Песня, записанная в 1988 году, предназначалась для альбома The Miracle, но не попала в окончательную версию диска и была забыта.
«Я счастлив, что наша команда смогла отыскать эту запись. После всех этих лет так здорово услышать всех нас четверых... работающими в студии над великой идеей песни, которую так и не получалось до конца осуществить... вплоть до нынешнего момента», – приводятся на сайте группы слова гитариста Брайана Мэя.
Кроме того, музыканты анонсировали на сайте переиздание альбома The Miracle, которое будет включать Face It Alone и записи разговоров участников группы в студии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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