Найдена песня Face It Alone, записанная Queen при участии Фредди Меркьюри

Песня, записанная в 1988 году, предназначалась для альбома The Miracle, но не попала в окончательную версию диска и была забыта.

«Я счастлив, что наша команда смогла отыскать эту запись. После всех этих лет так здорово услышать всех нас четверых... работающими в студии над великой идеей песни, которую так и не получалось до конца осуществить... вплоть до нынешнего момента», – приводятся на сайте группы слова гитариста Брайана Мэя.

Кроме того, музыканты анонсировали на сайте переиздание альбома The Miracle, которое будет включать Face It Alone и записи разговоров участников группы в студии.