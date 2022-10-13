Войска РФ освободили Иванград и Опытное на Артемовском направлении в ДНР
2022-10-13
18:35
Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении двух населённых пунктах в республике российскими военными.
13 октября штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики сообщил, что войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооружённых сил России прорвали линию обороны украинских военных на Артемовском направлении, вынудив их отступать, благодаря чему российские войска установили контроль над сёлами Иванград и Опытный.
Днём ранее новостное агентство Mash первым сообщило о том, что ВС России добились успеха на Артемовском направлении впервые с начала спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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