Войска РФ освободили Иванград и Опытное на Артемовском направлении в ДНР

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении двух населённых пунктах в республике российскими военными.

13 октября штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики сообщил, что войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооружённых сил России прорвали линию обороны украинских военных на Артемовском направлении, вынудив их отступать, благодаря чему российские войска установили контроль над сёлами Иванград и Опытный.

Днём ранее новостное агентство Mash первым сообщило о том, что ВС России добились успеха на Артемовском направлении впервые с начала спецоперации.