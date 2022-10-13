Байден заявил, что его сын Бо погиб на войне в Ираке, хотя тот скончался от рака мозга

Президент США Джо Байден вновь "радует" интернет забавными видео со своим учатсием.

Американский президент допустил очередную оплошность. На этот раз Байден "забыл" о судьбе своего сына Бо.

Байден неожиданно заявил, что является отцом сына, который получил Бронзовую звезду и погиб на войне в Ираке.

"Я говорю это как отец человека, который получил бронзовую звезду и погиб в Ираке", - сказал Байден.

При этом интересно, что его сын Бо действительно умер и он действительно награжден Бронзовую звезду, но вот погиб он не в Ираке.

Сын Байдена скончался от опухоли головного мозга 30 мая 2015 года.