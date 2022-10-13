Пушилин: для ДНР наступает переломный момент в спецоперации

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российская спецоперация вошла в ключевой для республики этап.

Вечером 13 октября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что для ДНР начинается решающий этап в спецоперации, поскольку Россия начинает задействовать мобилизованных граждан для нужд СВО, чьё участие в боевых действиях усилит группировку войск РФ в зоне конфликта.

Также Пушилин признал, что сейчас мобилизованные ещё не участвуют в боевых действиях, поскольку они заняты прохождением подготовки для полноценного участия в спецоперации.