Пушилин: для ДНР наступает переломный момент в спецоперации
2022-10-13
19:27
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российская спецоперация вошла в ключевой для республики этап.
Вечером 13 октября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что для ДНР начинается решающий этап в спецоперации, поскольку Россия начинает задействовать мобилизованных граждан для нужд СВО, чьё участие в боевых действиях усилит группировку войск РФ в зоне конфликта.
Также Пушилин признал, что сейчас мобилизованные ещё не участвуют в боевых действиях, поскольку они заняты прохождением подготовки для полноценного участия в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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