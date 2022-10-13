Пушилин: для ДНР наступает переломный момент в спецоперации

2022-10-13

19:27

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что российская спецоперация вошла в ключевой для республики этап.

Вечером 13 октября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что для ДНР начинается решающий этап в спецоперации, поскольку Россия начинает задействовать мобилизованных граждан для нужд СВО, чьё участие в боевых действиях усилит группировку войск РФ в зоне конфликта.

Также Пушилин признал, что сейчас мобилизованные ещё не участвуют в боевых действиях, поскольку они заняты прохождением подготовки для полноценного участия в спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: