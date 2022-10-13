Глава Пентагона Остин исключил втягивание НАТО в конфликт на Украине

2022-10-13

20:20

Шеф Пентагона Ллойд Остин заверил, что к украинскому конфликту не присоединятся страны Североатлантического альянса.

Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин выступил на пресс-конференции в бельгийском Брюсселе, где публично заявил, что войска государств НАТО гарантированно не будут втянуты в российско-украинский конфликт, однако Североатлантический альянс и его союзники продолжат помогать Украине.

Накануне в пресс-службе Белого дома вновь напомнили, что Джо Байден публично пообещал не отправлять американских военных на территорию Украины, также заверив, что ВС США не будут сражаться с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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