ВСУ обстреляли из миномётов посёлок городского типа Октябрьский в Белгородской области

2022-10-13

20:24

В результате обстрела ВСУ из миномётов Октябрьского в Белгородской области возник крупный пожар в районе сахарного завода.

В четверг поздно вечером, 13 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили, что служащие украинской армии открыли огонь, предположительно, из миномётов по посёлку городского типа Октябрьский в Белгородской области.

Отмечается, что в результате «прилётов» со стороны Украины в районе сахарного завода возник крупный пожар. В настоящее время информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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