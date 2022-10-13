ВСУ обстреляли из миномётов посёлок городского типа Октябрьский в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ из миномётов Октябрьского в Белгородской области возник крупный пожар в районе сахарного завода.

В четверг поздно вечером, 13 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили, что служащие украинской армии открыли огонь, предположительно, из миномётов по посёлку городского типа Октябрьский в Белгородской области.

Отмечается, что в результате «прилётов» со стороны Украины в районе сахарного завода возник крупный пожар. В настоящее время информации о масштабах разрушений и количестве пострадавших нет.