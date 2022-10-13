Гладков: ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородском районе

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ посёлка городского типа Октябрьский был подорван склад с боеприпасами.

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами в посёлке городского типа Октябрьске.

Гладков отметил, что в настоящее время на месте произошедшего находится глава района Владимир Перцев, а также оперативные службы. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.