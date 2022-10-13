Гладков: ВСУ нанесли удар по складу с боеприпасами в Белгородском районе РФ

Вячеслав Гладков сообщил о взрыве российского склада с боеприпасами в Белгородской области.

Вечером 13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе региона произошла детонация склада с боеприпасами вооружённых сил России. По словам Гладкова, причиной взрыва склада является обстрел со стороны вооружённых сил Украины. Также Вячеслав Гладков уведомляет, что из ближайших к месту взрыва деревень эвакуируют местных жителей.

В тот же день ВСУ совершили очередной обстрел Белгорода, ввиду чего осколки одной из сбитых ракет упали на крышу многоквартирного дома, однако в результате ЧП никто не пострадал.