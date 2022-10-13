Луна постепенно отдаляется от Земли последние 2,5 миллиарда лет

Расстояние между нашей планетой и ее спутником увеличивается примерно на 3,8 сантиметра в год.

Ученые Утрехтского и Женевского университетов выяснили, что 2,5 миллиарда лет назад Луна была ближе к Земле на на 60 тысяч километров. Земные сутки тогда длились не 24, а всего 17 часов.

То, что спутник удаляется от Земли, известно было и раньше. Американские астронавты еще в 1969-м установили в Море Спокойствия на Луне систему отражающих панелей. Анализ полученных таким образом данных показал: расстояние между нашей планетой и Луной увеличивается примерно на 3,8 сантиметра в год.

Ученые исследовали древние осадочные отложения в австралийском ущелье Джоффри возрастом 2,5 миллиарда лет. Скалы в ущелье оказались сложены из ритмично чередующихся слоев: красно-коричневые полосы. насыщенные железом и кремнием, сменяются более тонкими - темно-коричневого, красного, белого и серо-голубого цветов.

В 1972-м изучавший эти скалы геолог Алек Трендалл предположил: цикличность отражает изменения климата планеты в древности. Наша планета, как волчок, несколько колеблется при вращении около своей оси, меняя наклон и совершая круговое движение.

На длительность цикла напрямую влияет расстояние между Землей и Луной. Сегодня продолжительность этого цикла - около 26 тысяч лет. Но, когда в прошлом Луна была к Земле ближе,ее ось могла совершать полный оборот намного быстрее.

Анализ циклов смены слоев в австралийских полосчатых кварцитах показал: один и тот же рисунок повторяется с интервалом в 10 сантиметров. Это эквивалентно временному периоду около 11 тысяч лет. Значит, столько же составлял цикл прецессии в те времена.

На основании все этих данных ученые установили: расстояние между Землей и Луной 2,5 миллиарда лет назад было на 60 тысяч километров меньше. Наука пока не может объяснить. почему Луна удаляется от Земли, и будет ли это продолжаться дальше.