Гладков: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об очередном обстрела ВСУ.

Вооруженные силы Украины вечером 13 октября снова обстреляли Белгородскую область, которая является приграничной.

По словам губернатора Белгородской области Гладкова, украинские националисты обстреляли склад с боеприпасами.

"В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - заявил Гладков в своем тг-канале.

Отмечается, что жертв нет, а жителей перевозят на безопасное расстояние от места взрыва.

"По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", - отметил он.