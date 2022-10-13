Гладков: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в Белгородском районе
2022-10-13
20:41
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об очередном обстрела ВСУ.
Вооруженные силы Украины вечером 13 октября снова обстреляли Белгородскую область, которая является приграничной.
По словам губернатора Белгородской области Гладкова, украинские националисты обстреляли склад с боеприпасами.
"В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация", - заявил Гладков в своем тг-канале.
Отмечается, что жертв нет, а жителей перевозят на безопасное расстояние от места взрыва.
"По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", - отметил он.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси