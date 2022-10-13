Судзуки: Зеленский оказал Японии медвежью услугу словами о Курилах

Японский политик Мунэо Судзуки раскритиковал Владимира Зеленского за то, что он признал Южные Курилы частью Японии.

13 октября сотрудник палаты советников Японии Мунэо Судзуки дал интервью местной газете Yahoo News Japan, где заявил, что Владимир Зеленский оказал Токио медвежью услугу, когда сказал, что Украина признаёт Южные Курилы японскими территориями, которые якобы оккупированы Россией.

Судзуки уверен, что вопрос принадлежности Южных Курил могут обсуждать лишь Япония и Россия, и непрошенное вмешательство Зеленского может выглядеть в глазах российских политиков как провокация.