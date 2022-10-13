Бездомная тощая собака залезла в машину, спасаясь от холода в страшный мороз

Отощавшая бездомная собака уже должна была умереть, и в отчаянной попытке спастись от жуткого мороза решилась забраться в машину.

На улице стоял лютый холод. Зима, и термометр показывал минус сорок три по Цельсию. Но в такую погоду, когда большинство людей не хотело лишний раз выходить, работники из службы отлова бездомных животных продолжали выполнять свою суровую задачу, не задумываясь о том, что те бедняги, которые попадаются в их сети, еще вчера могли быть чьими-то любимцами: кого-то выбросили за ненадобностью, другие сбежали или потерялись.

Для одной из таких несчастных, собаки Беллы этот день стал жутким испытанием. Она видела, как других собак ловят и куда-то тащат, невзирая на их сопротивление, и Белла жутко боялась этих людей. Кроме того, она была крупной собакой, и ей было трудно спрятаться.

Целую неделю Белла пряталась от ловцов животных под грузовыми машинами, едва завидев их издали, и дрожала от страха, холода и голода, ведь, ей приходилось часто прятаться, и найти еду было в таких условиях непросто. За эти дни она так исхудала, и растеряла силы, что было понятно: ей остается жить совсем немного.

Белла едва переставляла лапы, но, когда заметила, что дверь одной из машин неплотно прикрыта, решила забраться внутрь, чтобы хотя бы умереть в тепле и спокойствии. Когда хозяин машины вернулся, то был немало удивлен присутствию собаки. Он сразу заметил, что от Беллы остались кожа да кости, и, поняв, что собака миролюбивая, проявил сочувствие, и разрешил ей побыть в салоне, чтобы погреться.

Пока собачка отогревалась, человек нашел через знакомого номер волонтера, который занимался помощью бездомным животным в Якутске, где и произошла эта история. Сам мужчина был готов помочь с временной передержкой, но предложить он мог бы только будку во дворе. Вариант для Беллы не подходящий: она бы просто умерла от холода в столь суровую зиму.

К счастью, к делу подключились волонтеры, которые взяли Беллу к себе, пока организовывался ее перелет. У ветеринара, куда доставили собаку, выяснилось, что у нее сильнейшее истощение, и есть заболевания, возникшие от длительного пребывания на холоде.

Но организм собачки оказался достаточно стойким. Потребовалось длительное лечение, но оно увенчалось успехом, и Белла пошла на поправку, и превратилась в жизнерадостную, веселую собаку, которая очень любит общение с людьми. Наверняка, она помнит человека, доброта и человечность которого спасла ее висевшую на волоске жизнь. А для нас для всех это история, напоминающая о том, что каждая жизнь важна, и в любых ситуациях нужно стараться оставаться людьми, и оказывать посильную помощь нуждающимся. Ведь, чаще всего, это не так уж и трудно, правда?!