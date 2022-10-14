Рогов: иностранные наёмники ВСУ попали в ловушку в Запорожье
2022-10-14
01:08
Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что бойцы «Иностранного легиона» ВСУ попали в ловушку в Запорожье.
14 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил, что группа из десяти иностранных наёмников ВСУ попала в ловушку в Запорожье при попытке вылазки на позиции ВС РФ.
Рогов утверждает, что солдаты российской армии дали отпор иностранным «диким гусям», которые пытались отступить, но были накрыты тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк», в результате чего «Иностранный легион» ВСУ понёс потери личного состава.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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