Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что бойцы «Иностранного легиона» ВСУ попали в ловушку в Запорожье.

14 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил, что группа из десяти иностранных наёмников ВСУ попала в ловушку в Запорожье при попытке вылазки на позиции ВС РФ.

Рогов утверждает, что солдаты российской армии дали отпор иностранным «диким гусям», которые пытались отступить, но были накрыты тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк», в результате чего «Иностранный легион» ВСУ понёс потери личного состава.