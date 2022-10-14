В Европейском союзе вызвали недоумения угрозы Борреля в адрес России

Корреспондент WSJ Лоуренс Норман сообщил, что у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля не было полномочий угрожать России.

14 октября журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата, заявил о том, что высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об уничтожении российской армии не является официальной позицией ЕС.

Норман также отметил, что Евросоюз недоумевает, так как Боррель не обладает полномочиями, которые позволили бы ему делать столь громкие заявления о возможных вариантах ответа ЕС в случае использование РФ ядерного оружия на Украине.