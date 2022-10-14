Reuters: Илон Маск находится под следствием
2022-10-14
03:19
Агентство Reuters сообщает, что миллиардер Илон Маск находится под следствием американских федеральных властей из-за сделки с Twitter. В компании подтверждают эту информацию.
Согласно данным Twitter, Маск через адвокатов ведет переписку со следователями. Twitter уже заявил о желании изучить эту переписку, поскольку она важна для судебного процесса. Несмотря на отправку запроса несколько месяцев назад, Маск пока не предоставил документы.
Илон Маск заявил о намерении купить Twitter в апреле, а в мае приостановил сделку. Затем он заявил об отказе от приобретения, в ответ компания Twitter подала в суд. На днях стало известно, что сделка все же одобрена обеими сторонами.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
На острове Окракок на сушу выбрасываются сотни студенистых существ, от которых нужно держаться подальше
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Reuters: Илон Маск находится под следствием из-за сделки с Twitter
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси