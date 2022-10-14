Reuters: Илон Маск находится под следствием

2022-10-14

03:19

Агентство Reuters сообщает, что миллиардер Илон Маск находится под следствием американских федеральных властей из-за сделки с Twitter. В компании подтверждают эту информацию.

Согласно данным Twitter, Маск через адвокатов ведет переписку со следователями. Twitter уже заявил о желании изучить эту переписку, поскольку она важна для судебного процесса. Несмотря на отправку запроса несколько месяцев назад, Маск пока не предоставил документы.

Илон Маск заявил о намерении купить Twitter в апреле, а в мае приостановил сделку. Затем он заявил об отказе от приобретения, в ответ компания Twitter подала в суд. На днях стало известно, что сделка все же одобрена обеими сторонами. 

Опубликовано: Светлана Репина







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