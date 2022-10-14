Макей пригрозил Польше размещением российского ядерного оружия в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью изданию «Известия» заявил, что Польша получит жесткий ответ, если там будет размещено ядерное оружие.

При этом он отметил, что в ответ на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие. По словам дипломата, политики соседних стран не готовы к развитию нормальных отношений с Беларусью, что говорит об их недальновидности.

Ранее польские политики выступили за размещение на территории страны ядерного оружия США. Опрос показал, что эту идею поддерживает большинство граждан. Против нее выступили 29,5% опрошенных.