Макей объявил о введении режима контртеррористической операции в Беларуси
2022-10-14
04:43
Глава МИД Беларуси Владимир Макей утверждает, что в стране введён режим контртеррористической операции.
Утром 14 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей публично заявил, что в Беларуси введён режим контртеррористической операции, в ходе которого все силовые ведомства страны приведены в боевую готовность.
По словам Макея, Беларусь не планирует нападать на Украину, Польшу или любое другое соседнее государство, однако силовые структуры страны готовы ответить на вооруженную агрессию любого условного противника.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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