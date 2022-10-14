Макей объявил о введении режима контртеррористической операции в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей утверждает, что в стране введён режим контртеррористической операции.

Утром 14 октября белорусский министр иностранных дел Владимир Макей публично заявил, что в Беларуси введён режим контртеррористической операции, в ходе которого все силовые ведомства страны приведены в боевую готовность.

По словам Макея, Беларусь не планирует нападать на Украину, Польшу или любое другое соседнее государство, однако силовые структуры страны готовы ответить на вооруженную агрессию любого условного противника.