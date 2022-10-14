Меркель заявила, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов
2022-10-14
07:41
Спор о том, стоит ли зависеть от российских ресурсов, продолжается в Польше и Европе уже много лет, пишет агентство DPA.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель придерживается другого мнения. Она заявила, что не жалеет о своем решении.
"Даже в годы холодной войны Россия была надежным поставщиком энергоресурсов", - подчеркнула она.
Ангела Меркель во время своего пребывания в Лиссабоне заявила, что Германия должна диверсифицировать свои энергопоставки, отказавшись от атомной и угольной энергетики, и что в этот переходный период потребуется газ.
Касаясь своих решений, которые на долгие годы поставили Европу в зависимость от сырья из России, она подчеркнула: "Оглядываясь назад, было очень рационально и понятно получать газ по трубопроводам, в том числе и из России, потому что это было дешевле, чем СПГ из других регионов мира".
Ее слова приводит агентство AP. Редакция также напоминает, что глава правительства Германии подписал долгосрочные контракты с Россией и, несмотря на противодействие других стран, а также лоббировала строительство "Северного потока-2".
Именно при ней был запущен "Северный поток-1".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Кулеба: уверен, что конфликт закончится дипломатией
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
В Беларуси введен режим контртеррористической операции
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси