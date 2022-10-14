Макей: В Беларуси введен режим контртеррористической операции

Глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщил о введении режима КТО в стране.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил о введении в стране режима контртеррористической операции.

По словам Макея, которые приводят "Известия", ввести КТО было решено после совещание президента страны с главами силовых структур Республики.

Макей отметил, что сейчас крайне важно защитить людей и не допустить вторжения на территорию страны.

"Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - говорится в заявлении Макея.