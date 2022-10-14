Глава МИД РБ Макей заявил о введении в Беларуси режима контртеррористической операции

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране существует угроза "спланированных провокаций со стороны некоторых конкретных государств", сообщает БелТА.

В результате в Беларуси был введен режим контртеррористической операции. Службы безопасности получили дополнительные полномочия.

"Глава нашего государства провел ряд совещаний с силовиками и в результате был введен режим антитеррористической операции", — цитирует Макея агентство Reuters.

Макей добавил, что есть информация о том, что "некоторые соседние страны планируют провокации, фактически захватывая часть территории Беларуси".

Пока ни белорусский МИД, ни пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко не ответили на запрос Reuters подтвердить эту информацию.

В ведомстве подчеркивают, что режим антитеррористической операции подразумевает наделение силовиков широкими полномочиями, включая задержание с целью установления личности, запрет на передвижение, прослушку и контроль связи, а также проникновение сотрудников службы безопасности в любые помещения.

Ранее Александр Лукашенко обвинил Украину и ее западных союзников в планировании нападения на Беларусь, в связи с чем приказал разместить белорусские войска вместе с российскими у границ Украины.

"У нас должны быть контрмеры, в том числе военные варианты", — цитирует Лукашенко БелТА.