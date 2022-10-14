Владимир Высоцкий зарабатывал много, но почему-то после его смерти почти ничего не осталось

Владимир Высоцкий был невероятно популярен в Советском союзе, поэтому и гонорары за его выступления были соответствующими, но сохранить заработанное он так и не смог.

Владимир Высоцкий был известен не только в Советском союзе. Помимо выступлений в родной стране, он много гастролировал, в том числе давал концерты и в капиталистических странах. И гонорары за его выступления были по меркам советского человека действительно заоблачными.

В то время как среднестатистическая заработная плата в СССР составляла сто десять рублей, за одиннадцать концертов в канадском Торонто, куда поэт и бард прилетел вместе со своей тогдашней женой Мариной Влади, он заработал тридцать две тысячи долларов.

Заработанных денег Высоцкому хватило на покупку иномарки, дачи и отличной трехкомнатной квартиры в Москве.

Поэтому по советским меркам он был действительно баловнем судьбы. Для сравнения, чтобы среднему советскому работнику заработать хотя бы на однокомнатную квартиру, ему нужно было бы трудиться два года, откладывая все заработанное на покупку жилья. А Высоцкий мог купить квартиру с одного только гонорара за выступление.

Владимир Высоцкий любил красивые модные вещи исключительно зарубежного производства, но был совершенно не скупым человеком, и обожал дарить своим друзьям подарки. Например, если кому-то из них приглядывалась какая-то вещь, Высоцкий спокойно и с радостью ее дарил.

Официально стоимость одного выступления Высоцкого оценивалась в 135 рублей, но у него был еще и неофициальный доход от продажи билетов.

В СССР такая схема работы была рискованной, и заключалась в том, что, если на артиста собирался полный зрительный зал, то организаторы уверяли проверяющих, что половина из них пришла по бесплатным приглашениям.

На деле же билеты продавались, а их корешки сжигались в присутствии представителя КГБ и начальника пожарной охраны. Полученные же деньги распределялись между всеми заинтересованными.

Но все проходило не всегда гладко. Один из самых успешных организаторов договорных концертов не только для Высоцкого, но и для других советских звезд Василий Кондаков попал в тюрьму, и просидел целых шесть лет.

Но сохранить заработанные деньги Высоцкий не мог. Его пристрастие к наркотикам, начиная с 1975-го года, привело к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому львиная доля средств уходила на лечение и восстановление, а другая часть тратилась Высоцким.

Это в итоге и привело Высоцкого к гибели, а после него осталась только квартира в Москве, где впоследствии был организован музей его имени, и многочисленные долги, которые пришлось выплачивать Марине Влади.