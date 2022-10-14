Дачники рассказали, как в зимний период вырастить перец дома на балконе в горшке
2022-10-14
10:47
Очень часто после сбора урожая перца на кустах еще остается много цветков и завязей, но погодные условия таковы, что вызреть у них уже нет возможности.
Перцы прекрасно переносят пересадку с улицы в дом осенью, а весной подобным же образом возвращаются на грядку.
Они быстро восстанавливаются и в осенне– зимний период прекрасно цветут и зреют, если обеспечить им дополнительное освещение.
Если же нет желания высаживать весной на грядки целый куст, можно из него нарезать черенков с двумя междоузлиями и получить качественную рассаду.
Для успешного выращивания перцев дома нужны лампы досвечивания
Хорошо плодоносят в домашних условиях: Низкорослые сорта сладкого перца с мелкими плодами: Апельсин, Валентина, Кузя, Джимми F1, Винни Пух, Гномик и другие, так же практически все сорта острого перца.
Подготовка к пересадке:
Выбираем крепкий куст и срезаем с него не только красные, но и зеленые крупные плоды, чтобы они не отбирали силы у растения при пересадке.
Удаляем побеги, на которых нет формирующихся завязей.
Оставляем несколько побегов с небольшим количеством завязей и бутонов.
Удаляем все нижние листья, пожелтевшие и листья с повреждениями.
Внимательно осматриваем обратную сторону листа, чтобы не пропустить вредителей: тлю и паутинного клеща.
Для профилактики от болезней обрабатываем биопрепаратами на основе сенного экстракта: «Фитоспорином», «Алирином-Б», «Гамаиром», от вредителей — препаратом «Фитоверм».
Пересадка:
За 3–4 часа до пересадки куст следует обильно полить, чтобы земля была рыхлой.
Растение выкапываем с комом земли, полностью вмещающим корневую систему.
Емкость для растения должна быть несколько больше земляного кома. Поскольку у перцев корневая система не слишком объемная, подходят горшки 3–5 литров в зависимости от размера растения.
Лучше всего использовать глиняные горшки, пропускающие воздух.
Подойдут также пластмассовые горшки или пятилитровые бутыли из–под воды с отрезанным верхом.
Процесс пересадки:
Емкость на 1/3 заполняем питательным рыхлым грунтом. Землю лучше всего взять с того места, где рос перец.
Переносим растение в выбранную ёмкость. Оставшееся пространство также заполняем землей.
Пересаженное растение поливаем раствором фунгицида для обеззараживания от патогенной флоры.
Уход:
После пересадки растение на несколько дней ставим в затемненное место, чтобы оно легче адаптировалось к новым условиям. Позже переставляем под более яркое освещение.
Через 2–3 недели подкармливаем зольным раствором, осенью обеспечиваем ему яркую подсветку.
После новогодних праздников растению можно дать отдохнуть. Делаем ему обрезку и помещаем до середины февраля в прохладное, затемненное место.
Полив сокращаем до минимума, поддерживая почву в слегка влажном состоянии.
В феврале растение вновь пробуждается и начинает расти и плодоносить с новой силой.
Попробуйте пересадить на зиму перец в горшок— и к празднику у вас на столе будет свежий деликатес.
Опубликовано: Игнат Ветров
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