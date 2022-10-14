Маск отказался бесплатно поддерживать Starlink в Украине, запросив помощь у Пентагона
2022-10-14
11:07
Илон Маск утверждает, что не станет бесплатно продолжать работу спутников Starlink на территории украинского государства.
Американская газета CNN утверждает, что бизнесмен Илон Маск больше не намерен финансировать поддержание спутников Starlink в Украине, которые раздают доступ в интернет как мирным гражданам, так и солдатам ВСУ. По данным CNN, поддержка стабильной работы Starlink в Украине уже обошлась Маску в крупную сумму.
Позднее Илон Маск подтвердил достоверность статьи CNN, отметив, что попросил помощи у американского Пентагона в оплате работы своих спутников на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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