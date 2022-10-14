Маск отказался бесплатно поддерживать Starlink в Украине, запросив помощь у Пентагона

Илон Маск утверждает, что не станет бесплатно продолжать работу спутников Starlink на территории украинского государства.

Американская газета CNN утверждает, что бизнесмен Илон Маск больше не намерен финансировать поддержание спутников Starlink в Украине, которые раздают доступ в интернет как мирным гражданам, так и солдатам ВСУ. По данным CNN, поддержка стабильной работы Starlink в Украине уже обошлась Маску в крупную сумму.

Позднее Илон Маск подтвердил достоверность статьи CNN, отметив, что попросил помощи у американского Пентагона в оплате работы своих спутников на территории Украины.