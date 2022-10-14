Макей призвал не паниковать из-за решения Лукашенко ввести режим КТО в Беларуси
2022-10-14
11:53
Глава белорусского МИДа Владимир Макей просит сохранять спокойствие после анонса контртеррористической операции в стране.
14 октября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал своё недавнее заявление, в котором днём ранее он сообщил, что по решению властей в стране вводится режим контртеррористической операции.
По мнению Макея, беларусы должны сохранять спокойствие и не поддаваться панике, поскольку решение Александра Лукашенко о введении режима КТО в Беларуси было анонсировано заранее, ведь президент предупреждал о скорых мероприятиях КГБ по сохранению стабильности в стране.
Вместе с тем в пятницу днём Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси вводится не режим КТО, а режим повышенной террористической опасности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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