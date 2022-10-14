Лукашенко заявил о введении в Беларуси режим повышенной террористической опасности
2022-10-14
12:29
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о повышенной террористической опасности в стране.
Президент Республики Беларусь Александр Лукшаенко сейчас находится на саммите СНГ.
Во время саммита журналисты телеканала "Россия" задали президенту вопрос о контртеррористической операции в Беларуси.
Александр Лукашенко заявил, что в связи со сложившейся обстановкой в Беларуси введен режим повышенной террористической опасности.
Ранее появилась информация о том, что в Беларуси вводился режим контртеррористической операции.
Опубликовано: Николай Скира
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