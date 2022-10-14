Лукашенко заявил о введении в Беларуси режим повышенной террористической опасности

2022-10-14

12:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о повышенной террористической опасности в стране.

Президент Республики Беларусь Александр Лукшаенко сейчас находится на саммите СНГ.

Во время саммита журналисты телеканала "Россия" задали президенту вопрос о контртеррористической операции в Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что в связи со сложившейся обстановкой в Беларуси введен режим повышенной террористической опасности.

Ранее появилась информация о том, что в Беларуси вводился режим контртеррористической операции.

Опубликовано: Николай Скира







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: