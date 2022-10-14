ВСУ начали отступать из Артемовска из-за продвижения армии России

2022-10-14

12:50

В Народной милиции ЛНР сообщили об отступлении украинских военных из города Артемовск Донецкой области.

14 октября народная милиция ЛНР опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что российские войска проводят успешное наступление в районе населённого пункта Артемовск в Донецкой Народной республики. По данным ведомства, наступательные действия армии РФ вынудили отступать украинских солдат из города, которые начали покидать Артемовск минувшей ночью.

Также издание "ТАСС" уведомляет, что коалиция армий России и ополчения Донбасса ведёт подготовку ко входу в Артемовск для установления контроля над городом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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