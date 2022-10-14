Стремоусов призвал россиян покинуть Херсонскую область из-за обстрелов ВСУ

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов предлагает жителям региона выехать за его пределы по соображениям безопасности.

14 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов записал видеообращение, в ходе которого посоветовал жителям покинуть Херсонскую область, ставшую частью России по итогам референдумов. По словам Стремоусова, украинские войска усилили обстрелы Херсона и ближайшей к нему местности, из-за чего в регионе стало небезопасно.

Накануне правительство России поддержало обращение временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо к Владимиру Путину с просьбой организовать вывоз жителей Херсонщины в другие регионы РФ.