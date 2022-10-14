Bloomberg: топочного мазута в США осталось менее чем на месяц

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что топочного мазута на территории США осталось всего на 26 дней — это минимальный показатель за последние 30 лет.

Источники Bloomberg отмечают, что для даже для рядовых американцев зима может стать самой затратной с начала 1990-х годов. Топочный мазут активно используется не только на предприятиях, но и для нужд домохозяйств по всей стране, а минимальный запас, означает скорое повышение цен.

Вместе с тем, по данным правительства США, сегодня наблюдается самая длинная с 1993 года серия серьезных удорожаний ежемесячных счетов за газ и электроэнергий (на фоне колоссальной рекордной инфляции и ухудшения уровня жизни).

Только в сентябре стоимость газа увеличилась на 33% по сравнению с уровнем прошлого года за аналогичный период. Электроэнергия поднялась в цене в среднем на 15,5% для рядовых американцев.

Исчерпание запасов топочного мазута и увеличение цен на этот продукт станет очередным ударом для предприятий и домохозяйств. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) не пойдет на смягчения и дальше будет ужесточать денежно-кредитную политику.