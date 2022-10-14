Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима повышенной террористической опасности

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подтвердил, что на территории страны введет режим повышенной террористической опасности «в связи с обострением ситуации по периметру границ».

Ранее о введении режима контртеррористической операции заявил глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей. Он уточнил, что данный режим на территории страны введет из-за учащающихся сообщений «о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств».

Макей не уточнил, о каких именно государствах, сопредельных с территорией Беларуси, идет речь. Однако объяснил, что режим необходим в связи с возможными провокациями «и чуть ли не с захватом отдельных участков территории страны».

Председатель Комитета Государственной Безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель частично подтвердил информацию официальных лиц и заявил, что «есть информацию о готовящихся на территории страны серии терактов в связи с созданием совместной с Россией вооруженной группировки войск».

Тем не менее, позже в КГБ Беларуси заявили, что в стране не вводился режим контртеррористической операции. Речь шла о режиме повышенной террористической опасности, который подтвердил президент страны Александр Лукашенко.