Маск: SpaceX не может больше оплачивать спутниковый интернет на Украине
2022-10-14
13:58
Глава SpaceX Маск заявил о прекращении оплаты спутникового интернета Starlink на Украине.
14 октября РИА Новости сообщили, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск подтвердил чуть ранее появившееся в сети заявление, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Об этом Маск написал в пятницу в своем Twitter.
SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может постоянно финансировать существующую систему, а также отправить еще несколько тысяч новых терминалов. Компания сообщила, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн.,а это не соответствует возможностям компании, отметил бизнесмен.
Опубликовано: Елена Калиновская
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