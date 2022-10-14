Маск: SpaceX не может больше оплачивать спутниковый интернет на Украине

Глава SpaceX Маск заявил о прекращении оплаты спутникового интернета Starlink на Украине.

14 октября РИА Новости сообщили, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск подтвердил чуть ранее появившееся в сети заявление, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Об этом Маск написал в пятницу в своем Twitter.

SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но и не может постоянно финансировать существующую систему, а также отправить еще несколько тысяч новых терминалов. Компания сообщила, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн.,а это не соответствует возможностям компании, отметил бизнесмен.