Активисты облили супом картину «Подсолнухи» ван Гога в Британии

2022-10-14

14:14

Экологические активисты облили томатным супом картину художника Винсента ван Гога "Подсолнухи".

14 октября в национальной художественной галереи Лондона экологические активисты Великобритании облили томатным супом знаменитую картину "Подсолнухи" норвежского художника Винсента ван Гога. Позднее вандалы опустились на колени и начали писать что-то на собственных руках.

Очевидцы событий незамедлительно вызвали охрану к месту, где была атакована картина, после чего двух злоумышленниц задержали для допроса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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