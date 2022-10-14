Активисты облили супом картину «Подсолнухи» ван Гога в Британии

Экологические активисты облили томатным супом картину художника Винсента ван Гога "Подсолнухи".

14 октября в национальной художественной галереи Лондона экологические активисты Великобритании облили томатным супом знаменитую картину "Подсолнухи" норвежского художника Винсента ван Гога. Позднее вандалы опустились на колени и начали писать что-то на собственных руках.

Очевидцы событий незамедлительно вызвали охрану к месту, где была атакована картина, после чего двух злоумышленниц задержали для допроса.