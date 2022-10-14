Активисты облили супом картину «Подсолнухи» ван Гога в Британии
2022-10-14
14:14
Экологические активисты облили томатным супом картину художника Винсента ван Гога "Подсолнухи".
14 октября в национальной художественной галереи Лондона экологические активисты Великобритании облили томатным супом знаменитую картину "Подсолнухи" норвежского художника Винсента ван Гога. Позднее вандалы опустились на колени и начали писать что-то на собственных руках.
Очевидцы событий незамедлительно вызвали охрану к месту, где была атакована картина, после чего двух злоумышленниц задержали для допроса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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