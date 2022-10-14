ВКС России поразили пункт «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаева

2022-10-14

14:26

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация поразила пункты временного базирования «Иностранного легиона» и 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по пунктам временного базирования «Иностранного легиона» и 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев.

Конашенков уточнил, что в результате поражения формирований Вооружённых сил Украины в районе административного центра Николаевской области потери живой силы украинской стороны составили более 170 солдат, а также 4 боевые бронированные машины, 3 пикапа и 6 единиц автомобильной техники.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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