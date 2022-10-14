Минобороны РФ: в Киевской и Харьковской областях поражены объекты военного управления и энергетики
2022-10-14
14:35
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о поражении объектов военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.
В пятницу, 14 октября 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе оборонного ведомства заявил о том, что за минувшие сутки служащие армии России вновь поразили объекты военного управления и энергетики Украины.
Конашенков пояснил, что в результате нанесения высокоточных ударов оружием воздушно-космических сил России были выведены из строя несколько объектов инфраструктуры в Киевской и Харьковской областях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
NBC: Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил целью применения ядерного оружия в Украине
Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут
Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении
Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности