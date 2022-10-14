Минобороны РФ: в Киевской и Харьковской областях поражены объекты военного управления и энергетики

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о поражении объектов военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

В пятницу, 14 октября 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе оборонного ведомства заявил о том, что за минувшие сутки служащие армии России вновь поразили объекты военного управления и энергетики Украины.

Конашенков пояснил, что в результате нанесения высокоточных ударов оружием воздушно-космических сил России были выведены из строя несколько объектов инфраструктуры в Киевской и Харьковской областях.