ARD: Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсий на «Северных потоках»

Телеканал ARD сообщает, что власти Швеции, Дании и Германии заявили об отказе совместного расследования взрывов ниток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Это не означает прекращения расследования, однако каждая из стран, в чьих территориальных водах произошли инциденты, будет продолжать вести самостоятельные расследования. С чем связано такое решение пока не сообщается, скорее всего со сложностью коммуникации.

Кроме того, в конечном итоге, на одну из сторон придется возложить ответственность за слабое обеспечение безопасности объекта критической инфраструктуры. Это еще одна из возможных причин того, почему Швеция, Дания и Германия решили проводить расследования «по разные стороны».

Общую группу расследования диверсий на «Северных потоках» сначала покинула Швеция. Затем ее примеру последовала Дания. До этого власти Германии сообщили о завершении следственных мероприятий на месте ЧП на «Северных потоках».

Диверсия на нитках газопроводов «Северные потоки» в Балтийской море произошла в конце сентября 2022 года. Повреждения оказались настолько значительные, что давление в трубах пришлось снизить практически до нуля. Эксперты пришли к выводу, что на нитках произошли взрывы.