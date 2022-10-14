Власти Беларуси попросили Украину отвести войска от общего участка границы

Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларуси, генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что для снижения напряженности Украине необходимо отвести войска от общего участка границы.

Глава белорусского пограничного ведомства рассказал, что пограничная служба Беларуси действует на самом высоком уровне и достигает поставленных задач. Анатолий Лаппо заострил внимание на участке белорусской границы с Украиной.

По словам Лаппо, для снижения напряженности в регионе, украинской стороне необходимо отвести войска от общего участка границы. По его словам, на этой территории с украинской стороны задействованы не пограничники, а силы территориальной обороны и «масса других формирований силового блока Украины».

Лаппо указал на факты того, что к белорусской границе подходят вооруженные группы людей, которые не имеют опознавательных знаков, форменного обмундирования и других отличительных черт Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других украинских силовых ведомств.

Он добавил, что белорусская сторона неоднократно фиксировала провокационные действия с украинской стороны. В частности, украинцы стреляли в воздух, а люди по ту сторону границы часто «находились в нетрезвом состоянии».